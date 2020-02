Anguillara, cade la Giunta Anselmo

ANGULLARA – La Giunta Anselmo è caduta. Questa mattina 9 nove consiglieri comunali (Silvia Silvestri, Ernesto Liberati, Antonio Pizzigallo, Antonio Fioroni, Silvio Bianchini, Matteo Flenghi, Eugenio Catarci, Roberto Guiducci e Christian Calabrese) hanno protocollato le loro dimissioni, decretando quindi la fine della prima amministrazione a guida Cinque Stelle, sempre più scossa negli ultimi mesi da dissidi interni.

Notizia commentata con soddisfazione dall’opposizione. “Alla fine la campanella è suonata – afferma l’ex sindaco ed attuale Consigliere regionale Pd Emiliano Minnucci – Un ringraziamento va ai nostri 2 consiglieri per aver svolto con passione ed impegno il loro ruolo fino all’ultimo giorno. La grave situazione economica in cui la ormai ex Giunta ha ridotto il Comune, per stessa ammissione dei consiglieri di Maggioranza oggi dimessisi, sull’orlo del dissesto costringerà la prossima amministrazione all’ennesima e difficile opera di risanamento. Da parte nostra facciamo appello ad ogni Cittadino ed a tutte le Persone, le forze politiche, le Associazioni che hanno a cuore le sorti della nostra Comunità di lavorare insieme per rilanciare e per dare un futuro migliore ad Anguillara. Da stasera saremo a lavoro per aprire una nuova stagione di buon governo per il nostro paese. Lasciato il passato alle spalle, sarà nostro compito fare di tutto affinché ad Anguillara si viva la speranza di una nuova primavera”.

“Lo scioglimento anticipato del Comune di Anguillara è l’esito inevitabile dell’incompetenza e dell’approssimazione della peggiore amministrazione mai avuta dalla cittadina lacustre – le parole invece di Giancarlo Righini, consigliere di Fdi alla Regione Lazio – Le dimissioni collettive dei consiglieri M5 Stelle certificano la fine dei penta-stellati sul territorio. Si chiude l’epoca dello ‘spontaneismo’ arruffone di liste civiche pseudo movimentiste, contrassegnata da quattro anni di gestione privatistica e scellerata del potere. E’ il momento di tornare alla Politica vera, quella che trova le soluzioni e orienta le scelte per la comunità avendo come punti fermi, intraprendenza, progettualità, capacità organizzativa ed amministratori competenti. In vista delle prossime elezioni, Fratelli d’Italia, ottimamente guidata da Enrico Serami (Portavoce Fdi Anguillara), si candida a rappresentare tutti coloro che vogliono un segno forte di discontinuità. Sulla linea indicata da Giorgia Meloni e fin qui tenuta, non ci presteremo ad accordi posticci da prima repubblica che tanti danni hanno creato ad Anguillara e altrove. Saremo invece pronti a collaborare con tutte le forze costruttive della città che vogliono condividere idee e progetti per meglio rispondere alle istanze del territorio e ai bisogni reali dei cittadini”.