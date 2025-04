Trasporto Pubblico – Avviso All’Utenza Potenziamento Linea 7 – Fermata Porto Turistico “Riva di Traiano” per Regata Velica

CIVITAVECCHIA – Si avvisa l’Utenza che, in concomitanza della “Regata Velica” che si terrà i giorni 22 e 23 aprile 2025, al fine di potenziare i collegamenti tra centro città e il porto turistico “Riva di Traiano”, la Linea 7 transiterà alla fermata del Porto Turistico per tutte le corse della giornata.

LINEA 7 – Regata Velica – 22 e 23 aprile 2025

PERCORSO: Piazza Vittorio Emanuele, Viale Garibaldi, Viale della Vittoria, Via Aurelia Sud, PORTO TURISTICO, Via Novello, Via Maroncelli, Via Scirocco, Via Libeccio, Via Maestrale, Via Maroncelli, Via dei Gerani, Via dei Girasoli, Viale delle Sterlizie, Casaletto Rosso (1), Piazza Giovanni XXIII, Via delle Verbene, Via Aurelia Sud, Viale della Vittoria, Viale Garibaldi, Piazza Vittorio Emanuele

ORARI: 7:30(1) – 8:15 – 9:05(1) – 9:55 – 10:40 – 11:25(1) – 12:10 (1) – 13:00 – 14:30 – 15:10(1) – 16:00 – 16:50 – 17:30(1) – 18:20 – 19:15 – 19:50 (1)

(1) Transita per Casaletto Rosso