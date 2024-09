CIVITAVECCHIA – Da Civitavecchia Servizi Pubblici srl riceviamo e pubblichiamo

Quartiere Boccelle, conclusi i lavori di sfalcio, pulizia e lavaggio strade

SPAZZAMENTO – Venerdì 13 settembre 2024 – Si sono concluse in data odierna le operazioni di falcio e pulizia in tutto il quartiere di Boccelle. Queste le restanti vie che hanno visto l’intervento degli operatori di CSP: Via Possenti, Piazza Vincenzo di Cesare, Via Maroncelli (e vie adiacenti) e Via Novello.

Come già annunciato, il nuovo programma di sfalci e pulizia nei quartieri, messo a punto dal CdA di CSP, prevede la pulizia all’interno dei quartieri per una intera settimana, e non più a giorni alterni, per consentire interventi più accurati e restituire così decoro alle zone che necessitano di maggiore pulizia. Il cronoprogramma proseguirà spedito anche la prossima settimana. Questa volta gli operatori di CSP interverranno nel quartiere di San Gordiano.

CADITOIE – Allo stesso tempo, restano in azione anche le squadre addette alle pulizie delle caditoie che proseguiranno nella rimozione del materiale ostruente nel quartiere di Campo dell’Oro.

RIMOZIONE DISCARICHE ABUSIVE – Non si ferma neanche il lavoro degli Ispettori Ambientali di CSP, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, per la rimozione delle discariche abusive in tutti i quartieri della città. La squadra del Pronto Intervento è intervenuta in Via Aurelia Sud, in Via Terme di Traiano, in Via Benci e Gatti e in Via Santa Barbara per rimuovere rifiuti abbandonati nei pressi delle campane stradali per la raccolta del vetro.

La strategia di mettere insieme tutte le risorse necessarie ad avviare un lavoro il più ampio possibile si sta rivelando vincente.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl