Hockey in line femminile, le Sniperine partono con il piede giusto nei play off

CIVITAVECCHIA – Partono con il piede giusto le Sniperine nei play off scudetto 2024-25.

Dopo una regular season chiusa con solo vittorie, cosi come in Supercoppa e Coppa Italia, le Sniperine iniziano nel migliore dei modi i play off scudetto femminili di hockey in line.

A Vicenza, in occasione di gara 1, netta vittoria per le ragazze allenate per l’occasione dal presidente Riccardo Valentini: 4-0 con tutte le reti segnate nel primo tempo.

Il match si apre nel migliore dei modi per le CRT che passano subito in vantaggio con Raia e raddoppiano a metà frazione con capitan Novelli. Nel primo tempo il match è combattuto ma nel finale le reti di Ercolani e Faravelli, direzionano il match sui binari favorevoli per le civitavecchiesi.

Nella ripresa coach Valentini fa ruotare tutto il roster, le ragazze controllano l’incontro e non arrivano grossi scossoni.

“Ai play off conta solo vincere, nient’altro – afferma il presidente Riccardo Valentini – e le ragazze lo hanno fatto, senza soffrire granchè. Vincere fuori casa non è mai facile, farlo con questa tranquillità e sicurezza nei propri mezzi è stato un bel segnale di maturità. Non possiamo però perdere di concentrazione: sabato dovremo subito chiudere la serie sfruttando il fattore campo, senza concederci distrazioni”.

Le presenti: Eugenia Pompanin, Mara Faravelli, Laura Giannini, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Gloria Padovan, Letizia Barocci, Martina Succi, Federica Ercolani, Martina Mori, Sara Colonnelli. All: Riccardo Valentini