“Donne e Impresa”, fino a 100mila euro a fondo perduto: incontro della Cna per illustrare le opportunità del bando

CIVITAVECCHIA – Contributi a fondo perduto fino a 100mila euro: è il bando “Donna e Impresa”, presentato ieri sera alle imprese interessate nella sede di Cna Sostenibile, in via dell’Industria. “Un incontro che abbiamo deciso di organizzare – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – in vista della scadenza per la presentazione delle domande, fissata il 3 giugno alle ore 17.

Tutte le opportunità previste dalla nuova misura della Regione Lazio sono state illustrate da Armando Mangeri, responsabile dell’area Credito della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

La dotazione è di 3 milioni, che serviranno per lo sviluppo e la crescita delle Pmi femminili del Lazio. È rivolto alle lavoratrici autonome, le imprese individuali a conduzione femminile, le società di persone, le cooperative e società di capitali con una prevalenza femminile nella proprietà e nella governance.

Ecco alcune delle indicazioni: i contributi a fondo perduto possono coprire dal 30% al 60% delle spese ammissibili. È consentito investire in attrezzature, digitalizzazione, locali e consulenze, partendo da un importo minimo di 30mila euro. Tutto ovviamente riservato alle imprese femminili.

Al termine dell’illustrazione da parte di Mangeri e delle domande dei presenti, Lupidi ha ampliato il raggio delle possibilità offerte dal bando. Insieme a questo infatti altre strade sono consentite: dalle ulteriori coperture a fondo perduto offerte da Eblart ai finanziamenti dei consorzi fidi.

La Cna di Viterbo e Civitavecchia continua a essere in campo in favore delle imprese per la predisposizione delle domande: informazioni ai numeri 0761/2291 e 0761/229220.