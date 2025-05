Presentazione del libro “Fino all’ultimo di noi” , una storia di lotta e resistenza

CIVITAVECCHIA – “Fino all’ultimo di noi” è il titolo del libro che verrà presentato venerdì 16 maggio, alle ore 18.30, presso lo spazio Think Tank in via Annovazzi 5 a Civitavecchia. L’evento è promosso e organizzato da USB Sindacato di Base Civitavecchia. “La storia che racconteremo venerdì 16 maggio a Civitavecchia insieme ad alcuni portuali di Genova è una storia di lotta e di resistenza. La storia di chi ha rivendicato a testa alta i propri diritti sociali e si è sottratto al perverso meccanismo della guerra, dei conflitti e del traffico di armi bloccando, con la militanza e con l’azione diretta, le navi dei guerrafondai. In un periodo storico in cui chi governa legittima, fomenta e finanzia guerre e genocidi, i portuali genovesi si sono rifiutati di caricare e scaricare armi da guerra destinate ad uccidere migliaia di civili inermi in mezzo mondo” dichiara Riccardo Petrarolo, USB.

“Dedicato a chi resiste, a chi resta, a chi lotta. Dedicato a Genova, resistente e partigiana. Non importa chi abbiamo contro, importa chi abbiamo al nostro fianco.” – C.A.L.P – Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali

Durante l’evento sarà attivo anche un banchetto per raccogliere fondi da inviare a Gaza tramite l’associazione Gazzella Onlus