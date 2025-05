Più facile volare con i nostri amici a 4 zampe in cabina, nuove norme Enac

ITALIA – Il CdA dell’Enac, Autorità Nazionale dell’Aviazione Civile, ha dato il via libera all’accesso degli animali domestici in cabina e non più in stiva. Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ha, infatti, aggiornato le norme che allargano la possibilità di trasportare in aereo gli amici a quattro zampe insieme ai proprietari, consentendo il trasporto in cabina di animali da compagnia anche oltre il limite attuale di 8-10 kg (a seconda della compagnia).

Le nuove regole, caldeggiate dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ed elaborate dall’Enac, permettono alle compagnie aeree di adottare procedure dedicate per il viaggio degli animali in appositi trasportini omologati, posizionabili anche sopra i sedili senza ostacolare le uscite di emergenza. Nel dettaglio, i contenitori dovranno essere fissati con le cinture o con specifici sistemi di ancoraggio.

Il peso complessivo dell’animale e del trasportino potrà essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio