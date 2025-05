Weekend ricco per i colori biancorossi del Rugby Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Una domenica , 11 maggio , in trasferta per la UNDER 12 del Rugby Civitavecchia al Campo Anacleto Altigeri ad Oriolo Romano.

Il coach Alessio Cicoria che ha condotto il Roster biancorosso molto soddisfatto dei giovani rugbisti biancorossi:

“Ad Oriolo Romano, al II Memorial Anacleto Altigeri, la UNDER 12 del Rugby Civitavecchia ha partecipato insieme ai Barbarian Rugby Roma con 6 vittorie, contro Primavera, Viterbo, Capitolina, Oriolo/Montevirginio e Civita Castellana/Arnold Roma, 25 mete fatte e solo 2 subite. Questi numeri danno l’idea della fantastica prestazione dei ragazzi , aggressivi in difesa, senza dar respiro agli avversari; imprendibili in attacco, capaci di sfruttare il minimo spazio lasciato libero dagli avversari. Una prestazione oltre ogni più rosea aspettativa, devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno dato in campo il 100% dal primo all’ultimo minuto. Ora testa a Treviso, dove tra 2 settimane parteciperemo al più importante torneo di Mini Rugby d’Italia”.

Sabato 10 maggio triangolare molto soddisfacente per la UNDER 14 CRC/URL che dimostrando coesione chiudono in terra amica, il Moretti Della Marta, con una sconfitta con il Frascati per 26 a 14 ed una vittoria con il Fiumicino per 28 a 12.

Coach Gragiullo analizza e riassume così le partite:

“Prima partita ancora non reattivi e un po assopiti dal mese di inattività, nonostante tutto buone individualità ed esordi di 2 nuovi ragazzi

Seconda partita l’attenzione sale, si ritorna ad essere squadra e si porta a casa un bel risultato che lascia ben sperare al futuro”