Saldi Civitavecchia, Nunzi: ” Dati sempre più negativi”

CIVITAVECCHIA – “Ho letto e riletto il comunicato di Confcommercio Civitavecchia sui saldi che iniziano domani, dove si evidenziano i problemi del commercio locale,la desertificazione in atto: una disamina che condivido, numerica, statistica ma purtroppo priva di proposte immediate .

La desertificazione non è soltanto tipica di Civitavecchia, ma stupisce che con migliaia di croceristi in transito, i dati siano sempre più negativi

I saldi rappresentano il 30% circa dei bilanci dei negozi.

Mi sarei aspettato ( ci spero ancora) almeno la richiesta di parcheggi gratis limitati ai primi due week end dei saldi per incrementare l’afflusso dei cittadini, delle famiglie ( che sfruttano questa finestra)e dei turisti ai negozi di vicinato.

Qualche evento che spero attivi l’amministrazione comunale.

I croceristi( i turisti in generale) sono molto attenti alla moda italiana e ai saldi e sarebbe stato bello una promozione specifica per le crociere.

Ecco forse una promozione da fare su un “itinerario dei saldi” poteva essere avviata da tempo.

Condivido la preoccupazione del presidente di Confcommercio su una ulteriore desertificazione ma non tra anni, se non si interviene subito , ma tra mesi.

E bisognerebbe intervenire su una serie di fattori distorsivi come i canali d’acquisto ,in molti casi non regolamentati che hanno indebolito il ruolo dei saldi. Bisogna tenere conto che i negozi non sono solo luoghi di vendita ma elementi identitari della nostra città, strumenti di coesione sociale.

Ed intervenire di conseguenza”

Tullio Nunzi