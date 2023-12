Rugby Civitavecchia, successi in campo per Under 12 e 16

CIVITAVECCHIA – La UNDER 12 del Rugby Civitavecchia domenica 17 dicembre al Campo della Rugby Roma Olimpic 1930 “Centro Sportivo Renato Speziali” fa en plain è vince a man bassa tutte gli incontri. Insomma una UNDER 12 biancorossa ottima dagli ottimi rudimenti di Rugby in continua ascesa.

Dal settore tecnico: “ siamo entusiasti, anche di più dei genitori, di questi minirugbisti perché ogni partita comprendono sempre di più come giocare e soprattutto divertirsi. Insegnare questo sport ad adolescenti di questa età e vederli raggiungere molti obiettivi prefissati ci dà ancora maggiore energia nella vita e nel campo!!!”.

La UNDER 14 CRC/URL ha una battuta di arresto fuori casa al Campo “ Sandro Quatrini” sabato 16 dicembre con la Union Rugby Viterbo 1952.

Una partita dal verso sbagliato vede la 14, sotto una temperatura davvero gelida perdere e non riuscire a sbrogliare il bandolo della matassa.

Lo staff: “ i ragazzi non hanno giocato al meglio, si sono disuniti e non hanno fatto gruppo. Cosa indispensabile per la crescita dei nostri giovani atleti è la disciplina , i ragazzi devono nutrirsi di quelle norme e codici comportamentali ,che fanno parte di un gruppo senza le quali non può esistere un concetto di SQUADRA”.

La UNDER 16 CRC/URL fa filotto!!! sequenza ininterrotta di vittorie. 7 vittorie su 7 partite…

Vince in casa domenica 17 dicembre la UNDER 16 versus Union Rugby Viterbo in una partita emotivamente molto sentita da entrambi le parti.

Un incontro molto lottato quello della UNDER 16 CRC/URL, tanta difesa e delle volte con una posizione piatta, nel secondo tempo ha tirato fuori la grinta, la determinazione ed alla fine l’ha spuntata.

Lo staff: “ forse i ragazzi all’inizio pensavano di poter condurre la gara facilmente non tenendo conto che avevano di fronte un team agguerrito che avrebbe venduto cara la pelle e si sarebbe voluto imporre giocandosi le sue carte. Alla fine i ragazzi hanno iniziato a giocare davvero bene ed hanno ripreso a macinare gioco fino alla fine con la vittoria, bravi tutti!!”.

Infine il messaggio del D.S. del Rugby Civitavecchia Domenico Nastasi: “ complimenti a tutto lo staff per l’ottima prestazione della squadra UNDER 16 . Forza Civita!!!”.