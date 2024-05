Finale di stagione positivo per il Rugby Civitavecchia che batte il Roma Olimpic 23 a 21

CIVITAVECCHIA – Un epilogo di stagione come meglio non si poteva, grazie ad una super partenza e ad un finale di partita al cardiopalma. Il Rugby Civitavecchia vince 23-21 in trasferta al “Renato “Speziali” contro Rugby Roma Olimpic, nell’ultimo turno del campionato di serie A. Una gran bella soddisfazione per la compagine biancorossa, che fa calare il sipario sull’annata con un gran colpo lontano dalle mura amiche, dando quelle risposte che la società e lo staff tecnico si aspettavano e avevano chiesto durante la settimana.

Si diceva dell’avvio molto convincente da parte degli ospiti, in sostanziale controtendenza rispetto alle precedenti uscite. I civitavecchiesi sono stati pronti e bravi a portarsi subito sul 17-0, una partenza molto forte nei primi 20′ sfruttando una grande superiorità nella mischia e una maggiore lucidità in ogni fase, sia in touche che a largo con i trequarti.

I padroni di casa però hanno reagito, non mollando mai di un centimetro, segnale che si è concretizzato ad inizio del secondo tempo quando i romani sono riusciti a rimettere il naso davanti. A questo punto si sono viste fasi concitate del match, tanto equilibrio e anche un filo di confusione. Ma il gran finale a tinte biancorosse era oramai dietro l’angolo. Un calcio dalla lunga gittata, quasi a centrocampo e a tempo scaduto, messo al centro dei pali dall’estremo Mattia Tremulo.

“Abbiamo portato a casa un risultato che fa bene a tutti, alla società, alla squadra e a tutto il movimento – fanno sapere dallo staff tecnico – è stato davvero emozionante finire così. I ragazzi non si sono risparmiati, sacrificandosi fino all’ultimo minuto. Bene chi è partito dall’inizio e altrettanto chi è subentrato. Alla fine possiamo salutare questo campionato con una vittoria bella e meritata”.

Un ringraziamento particolare al Rugby Roma Olimpic per l’accoglienza e l’assistenza informativa e gli aggiornamenti nella persona si Silvio Tarroni.