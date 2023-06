Pallavolo, Giulì al Trofeo delle Regioni 2023

CIVITAVECCHIA – Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, arriva una notizia che può solo confermare la bontà del lavoro svolto in palestra: la nostra Sofia Giulì farà parte della delegazione del Lazio che parteciperà al Trofeo delle Regioni – Aequilibrium Cup 2023 in programma dal 26 Giugno al 1 Luglio in Molise.

Il giovane libero, proveniente dal settore giovanile della Pallavolo Civitavecchia, è stato selezionato dai tecnici del CQR Lazio Avalle-Dotto al termine di un arduo processo di selezione che ha, da sempre, contraddistinto le rappresentative laziali, nelle ultime edizioni sempre in lotta per le posizioni di vertice all’interno della kermesse.

La prima edizione del Trofeo risale al 1982, e negli anni è diventata la più importante competizione italiana di pallavolo giovanile, rappresentando il culmine dell’attività portata avanti a livello territoriale e regionale. Il Trofeo ha l’obiettivo di sviluppare, promuovere e qualificare la pratica della pallavolo giovanile sull’intero territorio nazionale.

In bocca al lupo Sofia e forza CQR Lazio!

A.S.D. Pallavolo Civitavecchia