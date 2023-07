ASD Pallavolo: ” Campionesse d’Italia!”

CIVITAVECCHIA – “E noi della Pallavolo Civitavecchia lo cantiamo insieme a tutto il Lazio, ma ancora più forte urliamo: Campionessa d’Italia!

Il CQR Lazio femminile, al trofeo delle regioni svoltosi a Campobasso, gioca la partita perfetta contro la più dura delle avversarie, la Lombardia, e si laurea campione d’Italia.

Ancora una volta lo fa ribaltando un parziale ostile: sotto di due a uno e con la Lombardia a un centimetro dal titolo, vince il quarto set 27 a 25 e trionfa al tie break.

Permetteteci di essere orgogliosi, perché c’è una fetta di Pallavolo Civitavecchia in questo trionfo, la nostra Sofia Giulí.

A lei l’ingrato compito di prendere metà campo per ricevere le battute avversarie, così da permettere alle compagne di attaccare al meglio, a lei la competenza delle traiettorie d’attacco più insidiose e potenti delle fortissime attaccanti lombarde.

Una ragazza caratterizzata da una forza fisica ed interiore straordinarie, sempre protesa al

miglioramento, mai soddisfatta della propria prestazione, tanto da arrivare a dire al telefono, dopo il trionfo sulla Lombardia, al direttore tecnico “ma che brava e brava, al quarto set ho fatto pena!”.

Questa è Sofia Giulí: umile e severissima con se stessa.

I nostri complimenti a tutte le atlete del Lazio, complimenti a Simonetta Avalle ed al suo staff, e un “bravi” anche a noi della Pallavolo Civitavecchia, che al trofeo eravamo “presenti” anche con Leonardo Sandu, in forza nella formazione del Trentino.

Risultati non certo casuali. Risultati che la nostra società ha raggiunto mettendo al centro del proprio operato il miglioramento, la ricerca ed il confronto con i migliori.

Risultati di uno staff tecnico che fa della curiosità, dell’aggiornamento costante e del desiderio di migliorarsi, il pilastro della propria attività.

Parole non certo autoreferenziali, data la storia della società ed il recentissimo marchio di qualità ORO.

Nessuno nel territorio può vantare simili risultati.

Chiunque voglia avvicinarsi alla pallavolo sa che nella nostra società troverà, certificate, le migliori professionalità e competenze”

