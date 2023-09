ASD Pallavolo: “De Gennaro da le dimissioni da ogni incarico istituzionale”

CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo dalla ASD Pallavolo Civitavecchia:

“Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto le dimissioni da ogni incarico istituzionale dal Prof. Giancarlo de Gennaro, allenatore e Direttore Tecnico. La sua decisione giunta totalmente inaspettata lascia, al contempo, pochi dubbi in merito alla sua irrevocabilità, pertanto il direttivo della Pallavolo Civitavecchia, non ha potuto fare altro che prenderne atto. Ci preme ringraziare Giancarlo, riconoscendogli gli indubbi meriti per quanto si sia speso, negli anni, per questa società. Auguriamo a de Gennaro le migliori fortune per il suo futuro. Avremmo preferito continuare insieme il percorso programmato in estate e condiviso. Nella stagione in cui festeggiamo il 60esimo compleanno della nostra società abbiamo l’obbligo per il rispetto che dobbiamo ai nostri atleti/e della priorità assoluta di mantenere tale progetto. La società ha iniziato, da subito, a porre in essere quanto necessario affinché i propri atleti/e possano proseguire serenamente e senza intoppi la loro attività, il gruppo allenatori è numeroso e coeso, ben supportato dalla dirigenza che ha fatto quadrato e lavora alacremente. Il progetto sportivo proposto e condiviso da tutti noi continua nel solco delle indicazioni tecniche e sportive a suo tempo definite”