Mtb Santa Marinella, Michele Feltre due volte vincente nel ciclocross e un trionfo nella mountain bike

SANTA MARINELLA – Gli atleti di Mtb Santa Marinella continuano a tenersi in forma ma anche a mietere successi e piazzamenti in piena attività autunnale.

Ed è stato ancora Michele Feltre a sbaragliare il campo a livello regionale, nella sua terra veneta, affermandosi per due volte di fila nella categoria supergentleman B sia a Torri di Quartesolo che a San Donà di Piave.

Feltre ancora sugli scudi ma in sella alla mountain bike: sua la vittoria tra i master 8 nella gara di cross country a Meduna di Livenza.

Altre soddisfazioni sono giunte dal Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti nella gara romana disputataa alla Pineta Sacchetti con la partecipazione di Giuseppe Calò (4°M4), Mauro Gori (3°M7), Claudio Albanese (4°M7), Daniele Bagnoli (11°M6) e Vincenzo Scozzafava (4°M8).

I bei risultati conseguiti nel Lazio Cross hanno trovato conferma anche al Circuito Laziale Ciclocross con Giuseppe Calò (2°M4) e Claudio Albanese (3°M7) tra i migliori della squadra santamarinellese a Gianola di Formia.

All’infuori del ciclocross, la Mtb Santa Marinella si è distinta alla Sei Ore di Brembate, in Lombardia, grazie al terzo posto di Claudio Pellegrini nella categoria master 6, nulla da fare per Stefano Martinelli che non si è schierato al via di questa gara a causa di un guasto meccanico negli istanti antecedenti alla partenza