Mtb Santa Marinella: Ludovico Cristini tra i migliori su strada al Trofeo Renaioli in Toscana

SANTA MARINELLA – Terminato ufficialmente il ciclocross e aspettando le gare di mountain bike, la nuova stagione targata Mtb Santa Marinella si è aperta con il ciclismo su strada per merito di Ludovico Cristini protagonista in Toscana a Grilli di Gavorrano.

Cristini ha preso il via al Trofeo Renaioli portandolo a termine tenacemente con il secondo posto assoluto e il primo di categoria tra i master 2.

Stefano Carnesecchi, presidente di Mtb Santa Marinella “Spumeggiante inizio di stagione per Ludovico Cristini, autore di una performance che conferma l’impegno dell’atleta e di tutta la Mtb Santa Marinella anche nel ciclismo su strada, nonostante la nostra vocazione principale sia il fuoristrada. A Ludovico i complimenti per questa brillante prestazione. Ora l’attenzione si sposta a breve sulle competizioni di mountain bike, con le imminenti prove del Trittico Laziale che ci aspettano. Un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor, il cui supporto è fondamentale per permetterci di affrontare al meglio queste nuove sfide”