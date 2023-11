La vittoria sorride in terra d’Abruzzo al Rugby Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Un clima tipico della zona con folate di vento ed una temperatura non abituale per i ragazzi del Civitavecchia, dove una leggera pioggia ha fatto la sua presenza a circa metà gara.

Supporter del Paganica che hanno tifato fino a fine gara i loro beniamini, in un campo molto curato che ad occhio dimostra la sua evoluzione, in costruzione alcune strutture che aumenteranno l’efficienza e la recettività dell’impianto.

Il Paganica non merita sicuramente la posizione di classifica in quanto in casa sospinta da un pubblico caloroso gioca a livelli ottimi in pressione e gioco alla mano.

Il presidente Andrea D’Angelo a fine gara: “È stata una partita sofferta, nella parte finale della gara siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare nel gioco ovale ed abbiamo portato a casa la vittoria. Quattro punti che abbiamo messo in carico della classifica del nostro girone. C’è sicuramente da migliorare, ancora non riusciamo a giocare con amalgama e di conseguenza facciamo degli errori evitabili. Dobbiamo essere più compatti e dobbiamo migliorare anche nelle touche”.

Analisi veloce, il Rugby Civitavecchia messo nel primo tempo in difficoltà reagisce ma solo nel secondo tempo riesce a vincere nelle mischie pur perdendo alcune touche

I ragazzi biancorossi portano a casa quattro punti importati non solo per la classifica ma perché trovano carattere e psicologicamente quel quid che è mancato in alcuni incontri.

Prossimo incontro in mura amiche , Moretti della Marta , con il Firenze , anche il roster toscanodiretto interessato per la classifica.

Dallo staff tecnico : “ In settimana allenamenti indirizzati sulla conquista , come punto focale, la palla ovale deve rimanere in possesso ai ragazzi in attacco , in particolare nei ventidue metri per arrivare in meta, in difesa deve arginare la squadra avversaria, riconquistare ed immediatamente ripartire”.

I punti del Rugby Civitavecchia sono davvero pesanti e danno un ottimo segno, dando forza e coraggio per il proseguo del campionato.