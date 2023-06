Hockey in line, la nazionale italiana femminile in raduno al PalaMercuri

CIVITAVECCHIA – La nazionale italiana femminile in raduno a Civitavecchia. Saranno ben due i team azzurri ad allenarsi al PalaMercuri in vista degli Europei che si giocheranno a fine luglio a Charleroi (Belgio).

Gli allenamenti, organizzati logisticamente dalla Cv Skating, si terranno sotto gli ordini di coach Juraj Franko per quanto riguarda la senior e sotto coach Martina Gavazzi per quanto riguarda la junior.

Ancora una volta tantissime le convocazioni di giocatori della Cv Skating nelle varie selezioni azzurre.

Questo un riassunto:

under 19 maschile: Manlio Mandolfo, Ruggero e Bernardo Meconi

Junior femminile: Martina Gavazzi (allenatrice), Gloria Padovan, Aurora De Fazi, Francesca Borgi

Senior femminile: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Veronica Novelli, Laura Giannini, Eleonora Raia più le Snipers in prestito Mara Faravelli, Letizia Barocci, Federica Ercolani.

“Siamo felici di ospitare le nazionali italiane femminili – afferma il presidente della Cv Skating, nonchè responsabile nazionale femminile, Riccardo Valentini – perchè è l’ennesimo segnale del buon lavoro che stiamo svolgendo e di questo mi sento di dividere i complimenti con tutto l’eccezionale staff dei volontari della Cv Skating. Faremo del nostro meglio per mettere le atlete azzurre nelle migliori condizioni di prepararsi agli europei. Mi preme poi sottolineare le tante note liete di questo secondo giro di convocazioni: la promozione in senior di Giulia Mollica, la prima convocazione per Francesca Borgi, la promozione in under 19 nonostante siano under 17 dei fratelli Meconi. Invito tutti i ragazzi a lavorare sodo come stanno facendo per convincere sempre di più gli staff azzurri”