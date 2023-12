Coppa Natale, ricco bottino di medaglie per il Circolo Canottieri Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Un ricco bottino di medaglie per il Circolo Canottieri Civitavecchia che ha partecipato alla Coppa di Natale che si è svolta ieri al Centro Sportivo Salaria. Una gara di fine anno per un saluto, che i canottieri del Team di Mister Tranquilli hanno condiviso con i colleghi degli altri circoli, e che pone le basi per un 2024 pieno di soddisfazione e di tante altre vittorie. I protagonisti della Coppa Natale della Canottieri Civitavecchia sono stati: Pollera Federico, Azoitei Alessia, Gigliuto Sebastiano, Malandra Daniel, Di Bucci Gabriele, Verde Massimiliano, Mochi Onori Andrea e Danker Manuel Ludwig. I ragazzi hanno portato a casa 3 medaglie d’oro, 2 argento e 2 bronzo a conferma che, il Circolo cittadino con lo storico allenatore Franco Tranquilli, hanno ancora tanto da far valere a livello nazionale e non solo.