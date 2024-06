Ricco bottino di medaglie per il Circolo Canottieri Civitavecchia a Sabaudia

CIVITAVECCHIA – Ancora un weekend di successi e medaglie per gli atleti del Circolo Canottieri di Civitavecchia sotto la guida del Mister Franco Tranquilli. Un sabato di medaglie a Sabaudia per il recupero della prima gara regionale con l’oro di Emma Tranquilli e l’argento di Mia Tranquilli Allieve A. Ottime prestazione in gara per : Scateni Veronica quinto posto allievi B1 femminile e Pollera Federico allievi B1 maschile quinto; podio per Azoitei Alessia Gabriela singolo cadetti femminile seconda posizione. Secondo posto per il doppio cadetti maschile Duncker Manuel Ludwig e Mochi Onori Andrea; terza posizione nel doppio master per Di Luzio Roberto e Savino Paolo; secondo posto per Scotti Ivano nel singolo master G e un quarto posto nel singolo master per Savino Paolo. Il Campionato Regionale di tipo regolamentare che si sarebbe dovuto svolgere la domenica è stato invece rinviato per causa maltempo.

Il Circolo Canottiere Civitavecchia si conferma una realtà di successo a livello cittadino e invita i ragazzi dai 10 anni in su a partecipare ai corsi estivi, per informazioni si può contattare il numero 3498651505