Santa Barbara, la Caserma Bonifazi ha reso omaggio alla patrona dei Vigili del Fuoco

CIVITAVECCHIA – Oggi 4 dicembre si festeggia Santa Barbara protettrice dei Vigili del fuoco. Santa Barbara è la santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È stata eletta, per questo, patrona dei Vigili del Fuoco in quanto protettrice di coloro che si trovano “in pericolo di morte improvvisa”. La Caserma Bonifazi indossa il suo abito migliore per rendere omaggio alla Santa. Verso le ore 10 è stata officiata una benedizione direttamente in autorimessa alla presenza del personale in servizio e libero. Presenti anche numerosi pensionati che come consuetudine prendono parte ai festeggiamenti a dimostrazione del forte legame che stringe la famiglia de Vvf alla Loro Santa protettrice