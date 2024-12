Violento scontro tra auto a Santa Marinella

SANTA MARINELLA -Intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, questa mattina alle ore 09.30, per un incidente stradale a Santa Marinella. Per cause in corso di accertamento, due autovetture, una delle quali alimentata a GPL, si sono scontrate violentemente. A seguito dell’impatto la vettura alimentata a gas ha preso fuoco. I Vvf giunti immediatamente sul posto hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento mentre si sinceravano che gli occupanti fossero tutti usciti dai veicoli. Fortunatamente i conducenti delle vetture sono riusciti ad uscire dalle loro auto autonomamente. Gli uomini della Bonifazi hanno estinto le fiamme mettendo in sicurezza le vetture e l’area circostante. Gli occupanti delle auto sembra che non abbiano riportato ferite importanti. Sul posto il personale sanitario del 118, la Polizia Locale e i Carabinieri.