Si scontra con l’auto contro una rotatoria in zona industriale e si ribalta

CIVITAVECCHIA – I Vigili del fuoco di Civitavecchia sempre in prima linea per quanto riguarda il soccorso tecnico urgente. Questa notte alle ore 01.00 sono intervenuti a Santa Marinella per un incendio in un appartamento in via dei Glicini. A bruciare era il seminterrato di una palazzina di tre piani. Gli uomini della Bonifazi hanno subito cominciato le operazioni di spegnimento. Dopo un’attenta analisi da parte del responsabile si è reso necessario l’intervento dell’autobotte AB17, per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I Vvf hanno affidato i due residenti alle cure del personale Sanitario del 118 giunto sul posto che ha trasportato la ragazza al civico ospedale di Civitavecchia con leggere ustioni. La rapidità di estinzione ha fatto si che l’incendio non si propagasse per l’intero edificio. Alle ore 09 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Alfio Flores per incidente stradale. Per cause in corso di accertamento un anziano signore alla guida della sua vettura ha colpito la rotonda ribaltandosi con l’auto. I Vvf giunti immediatamente hanno estratto dalla vettura l’uomo e affidato alle cure del 118. Apparentemente non riportava ferite importanti. Sul posto per tutti e due gli interventi i Carabinieri