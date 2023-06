Landini parteciperà all’assemblea territoriale della CGIL a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Si svolgerà il 22 giugno alle ore 9.00, presso il Centro Informazione Enel di Civitavecchia, l’assemblea territoriale organizzata dalla sezione locale della CGIL con FIOM e FILCTEM a cui parteciperà anche il segretario generale Maurizio Landini. Il tema principale sarà quello della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , diritto sancito a livello costituzionale “da difendere, da attuare, da non stravolgere”. Un appuntamento importante in vista della grande manifestazione nazionale organizzata a Roma per il 24 giugno in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale.