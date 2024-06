Adesione di AVS di Civitavecchia alla manifestazione indetta da ANPI e Cgil Roma il 20 giugno

CIVITAVECCHIA – Da AVS Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo

AVS di Civitavecchia aderisce convintamente alla manifestazione di domani indetta da ANPI e Cgil in piazza Vittorio a Roma. Proprio a Roma in questi giorni, prima il Sally Brown, ora l’aggressione agli studenti nel Rione Monti: sta montando un clima di intolleranza e violenza divenuto inammissibile. È necessario che ci si attivi per una vigilanza democratica in grado di garantire l’incolumità della nostra gente. Solidarietà a tutti i ragazzi e le ragazze del sindacato studentesco della Rete degli Studenti medi. Per questo saremo con ANPI e Cgil di Roma e Lazio al presidio a piazza Vittorio. Alla presidente del Consiglio Meloni e al Ministro degli Interni Piantedosi chiediamo di sciogliere immediatamente le associazioni neofasciste come previsto dalla Costituzione italiana.

AVS Civitavecchia