Camera del Lavoro CGIL di Civitavecchia celebra il 130° anniversario

CIVITAVECCHIA – “La Camera del Lavoro CGIL di Civitavecchia è lieta di annunciare la celebrazione del suo 130º anniversario, un traguardo significativo che segna una lunga storia di impegno e servizio alla comunità locale.

Fondata nell’ottobre del 1893, la Camera del Lavoro CGIL di Civitavecchia è stata una pietra miliare nella lotta per i diritti dei lavoratori e per un ambiente di lavoro equo ed inclusivo.

Nel corso degli anni, abbiamo lavorato instancabilmente per sostenere i lavoratori e promuovere il progresso sociale nella nostra città.

In occasione del 130º anniversario, abbiamo pianificato una iniziativa a carattere di Tavola rotonda per il 2 dicembre 2023, ore 9.30, presso i locali della Cittadella della musica.

Parteciperanno ai lavori:

Caterina Battilocchio

Enrico Ciancarini

Silvio Antonini

Fabio Fabbri

Adolfo Pepe

Giuseppe Sircana

autorevoli storici e scrittori storici del territorio e del movimento sindacale, col contributo della giornalista Stefania Mangia in veste di moderatrice.

Interverranno:

Gino Giove, Segretario Organizzativo della CGIL Nazionale

Natale Di Cola Segretario Generale CGIL Roma e Lazio

Questa giornata di celebrazione sarà un’opportunità per riflettere sulle nostre conquiste passate e guardare avanti al futuro, rinnovando il nostro impegno a favore dei diritti dei lavoratori e della giustizia sociale.

Vi invitiamo a partecipare a questa iniziativa e a unirvi a noi nella celebrazione di questa importante pietra miliare”

CDLT CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo