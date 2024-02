“Ithaka” il film sulla storia di Julian Assange a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – “In vista del così detto giorno X, ovvero quello in cui si svolgerà l’udienza sull’estradizione di Julian Assange che si terrà il prossimo 20 febbraio, Unione Popolare e il Movimento 5 Stelle invitano la cittadinanza di Civitavecchia e dintorni e quanti hanno a cuore la libertà di informazione alla proiezione di Ithaka volta a far conoscere lo scandaloso caso giudiziario di Julian Assange, sotto processo per aver fatto il proprio dovere di giornalista e portato a conoscenza di tutti la verità sui crimini di guerra americani.

Una partecipazione che costituisce un atto di consapevolezza e denuncia importante.

Vi aspettiamo”

Venerdì 16 febbraio ore 16.30

Aula Pucci – Comune di Civitavecchia,

Piazzale Guglielmotti, 7 Civitavecchia

MOVIMENTO 5 S – UNIONE POPOLARE