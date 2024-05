“Funghi medicinali alleati del benessere e della salute”, appuntamento il 4 maggio a Portoferraio

Il Soroptimist International Club Isola D’Elba organizza un evento Sabato 4 maggio sul tema “Funghi Medicinali”.

Saranno presenti i relatori Filippo Bosco, medico anestesista, che lavora presso l’Azienda Universitaria Ospedaliera di Pisa nella UOC di Anestesia e Terapia Intensiva, e Silvia Dini, psicologa elbana con specializzazione in psicooncologia. I relatori spiegheranno come le terapie complementari integrate possano prevenire alcune patologie e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Sarà un incontro per focalizzare l’attenzione sul fatto che i funghi , insieme ad altri derivati secondari, sono ben noti per avere innumerevoli effetti benefici sulla salute. La combinazione di un’alimentazione corretta, attività fisica e l’utilizzo di funghi medicinali, ha dimostrato grande efficacia nella prevenzione e nel controllo di diverse malattie e delle loro complicazioni.

L’utilizzo sapiente e giudizioso dei funghi medicinali in combinazione con farmaci chemioterapici crea un “valore aggiunto” alla terapia stessa così come sono numerose le evidenze relative alla diminuzione degli effetti collaterali indotti dai farmaci chemioterapici, come ad esempio una migliore qualità della vita dei pazienti e una più alta sopravvivenza dei malati oncologici. In sintesi i funghi sono capaci di potenziare e accompagnare l’effetto di alcuni farmaci e rafforzare le parti indebolite dell’organismo.

L’evento è aperto alla cittadinanza e si svolgerà presso la sede Info Point a Portoferraio, alle ore 17