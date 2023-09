Prima seduta di laurea del corso interateneo Unitus e Sapienza

VITERBO – Si è svolta oggi, presso Sapienza Università di Roma, la prima seduta di laurea del Corso di Laurea Magistrale interateneo, Sapienza e Università degli Studi della Tuscia, in Management delle scienze gastronomiche per il benessere.

Questo percorso Magistrale ha l’obiettivo di formare nuove figure professionali che opereranno nel campo della gestione e della valorizzazione di aziende in ambito agroalimentare, con particolare orientate alla ristorazione collettiva e al wine and hospitality management.

L’ambito agroalimentare è strategico per il sistema Italia,sia dal punto di vista manifatturiero sia per promuovere il made in Italy, ma anch’esso deve fare i conti con una crescente innovazione, qualità e sostenibilità determinata dalla competizione globale in tutto il ciclo produttivo, dalle materie prime al cliente finale, compresi i comportamenti alimentari e l’impatto sul benessere della popolazione.

Il laureato in Management delle scienze gastronomiche per il benessere dispone di competenze multidisciplinari che gli consentono di affrontare queste sfide in modo originale, da quelle economico-manageriali a quelle della scienza e cultura della gastronomia, fino agli aspetti più strettamente correlati con il benessere della collettività.

Durante il corso, una particolare attenzione è rivolta agli aspetti pratici (per esempio progettazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi prodotti alimentari) e al rapporto con le imprese, con l’obiettivo di integrare nel corso tramite seminari, stage, tirocini e project work coinvolgendo aziende di piccola, media e grande dimensione della filiera agroalimentare, sia nell’ambito della produzione, ma anche in quello dei fornitori di servizi e di contenuti, della divulgazione, della promozione, della ristorazione e del turismo