Tarquinia, il programma della seconda giornata della Mostra mercato macchine agricole

TARQUINIA – Convegni, spettacoli equestri, concerti e show cooking, il 4 maggio, per la seconda giornata della Mostra mercato macchine agricole a Tarquinia Lido. Alla sala convegni, in viale dei Tritoni, si terranno gli incontri dal titolo “Il futuro in campo tra innovazione e sostenibilità ambientale”, alle 10,30; “Agricoltura di precisione e digitalizzazione”, alle 12; “Il vino, mercato, ricerca e nuove tendenze”, alle 17.

Al villaggio agricolo, in viale dei Tritoni, andranno in scena gli spettacoli equestri la mattina, alle 11, e il pomeriggio, alle 18. Protagonisti l’allevatore e addestratore Federico Forci, che, con i suoi strepitosi cavalli, ha partecipato alle più importanti rassegne come Fiera Cavalli Verona; e Raffaele Di Palma, atleta, artista e campione internazionale di volteggio acrobatico, che ha collaborato con Bartolo Messina e i fratelli Giulia e Diego Giona e preso parte a prestigiose manifestazioni, tra cui Cavalluna.

All’area direzione, in viale dei Tritoni, la cuoca dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni farà conoscere i segreti dell’acquacotta, piatto tipico della gastronomia tarquiniese, recentemente inserito dall’Arsial nella categoria Pat (Prodotti agroalimentari tradizionali). Per la musica, sul grande palco di viale dei Tritoni si esibiranno alle 17 i Fiori Neri, cover band viterbese dei Nomadi; alle 21, si prenderà la scena la HBH Show Band con lo spettacolo “History of Dance”, che raccoglie tutte le più belle canzoni italiane e internazionali, in uno spettacolare turbinio di brani dagli anni Sessanta agli anni Duemila, mixate come un DJ set dal vivo.

La Mostra mercato macchine agricole è organizzata dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro loco Tarquinia. Ha il patrocinio del Misaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), della Regione Lazio, dell’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), della Provincia di Viterbo. La rassegna vede la partecipazione del Biodistretto della Maremma etrusca e monti della Tolfa, di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e delle organizzazioni di categoria.