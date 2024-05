Tuscia in Fiore 2024 4 e 5 maggio a Villa San Giovanni in Tuscia

VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA – In contemporanea con San Pellegrino in Fiore (targato Comune di Viterbo), Sabato 4 e Domenica 5 maggio 2024 parte la III edizione di Tuscia in Fiore da Villa San Giovanni in Tuscia.

Una comunità coesa ha abbracciato l’idea vincente ed ogni anno attira sempre più visitatori e curiosi. Nuovi B&B hanno aperto, il numero dei bar è aumentato e si vendono le case durante la manifestazione.

A seguire Onano & Latera 11-12 maggio, Bassano in Teverina 18-19 maggio e si finisce con Marta ed il lungolago il 25 e 26.