PD: ” Solidarietà ai lavoratori portuali”

CIVITAVECCHIA – “Il Circolo del Partito Democratico di Civitavecchia esprime piena e convinta solidarietà ai lavoratori portuali, e alle loro organizzazioni sindacali, che scendono in sciopero per rivendicare migliori condizioni di lavoro, il diritto a lavorare in sicurezza e il giusto adeguamento dei propri salari.

Lo sciopero dei lavoratori portuali pone questioni che non sono estranee alle ambizioni di sviluppo del nostro territorio. L’economia cittadina da sempre si tiene in gran parte sulle spalle del nostro scalo portuale che da un lato mostra aspetti di crescita ma da un altro ha evidenti punti di criticità, che devono essere affrontati attraverso uno sforzo congiunto di tutta la città.

I portuali appartengono senza dubbio alla parte laboriosa e produttiva della nostra comunità.

Del loro impegno verso la crescita economica e sociale dobbiamo andare tutti orgogliosi, non solo per il ruolo che hanno svolto nella nostra storia cittadina ma per quello che rappresentano per il futuro di una collettività che ha necessità di forti punti di riferimento”

Partito Democratico e Gruppo Consiliare PD