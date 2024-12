Marino: “Crollo al Castello di Santa Severa, il Sindaco chiarisca le responsabilità”

CIVITAVECCHIA – “Il recente crollo del tetto della “Casa dei Somari” all’interno del Castello di Santa Severa rappresenta un evento gravissimo che non può essere archiviato con un semplice scaricabarile.

Mentre il Sindaco punta il dito contro la Regione Lazio, è doveroso ricordare quanto stabilito nella delibera n. 5 del 28 gennaio 2021, pubblicata sul sito del Comune di Santa Marinella. In tale delibera, si legge chiaramente che il Comune è responsabile della manutenzione della struttura, impegnandosi a mantenerla a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e della sicurezza per persone e cose, assicurandone la custodia direttamente o mediante affidamento a terzi.

Di fronte a questa evidenza, è lecito chiedersi: perché non sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per prevenire il crollo? Chi doveva vigilare sullo stato della struttura?

È inaccettabile che un bene storico di così grande valore culturale e turistico venga lasciato in condizioni di degrado fino al punto di collassare. La tutela del patrimonio non può essere oggetto di rimpalli tra istituzioni.

Chiediamo con forza al Sindaco di assumersi le proprie responsabilità e di fornire spiegazioni chiare alla cittadinanza, indicando:

Quali interventi di manutenzione sono stati effettuati dal 2021 ad oggi?

Perché non si è intervenuti per evitare il crollo?

Quali azioni saranno intraprese per il ripristino della struttura e la tutela del resto del complesso?

Santa Marinella non può permettersi di perdere pezzi del proprio patrimonio storico a causa di negligenze e mancata programmazione” Lo dichiara Stefano Marino, Io Amo Santa Marinella