Circolo Canottieri Civitavecchia, un weekend di successo tra oro e argento

CIVITAVECCHIA – Ancora successi e medaglie per gli atleti del Circolo Canottieri Civitavecchia che domenica hanno partecipato alla seconda gara regionale che si è svolta a Sabaudia. Il team di Mister Gianfranco Tranquilli continua a macinare medaglie e a confermare il valore sportivo del circolo canottieri cittadino a livello italiano. Grande successo per Federico Pollera che si è guadagnato la medaglia d’oro classificandosi al 1° posto nel categoria allievi B2 nel singolo. Un’ottima prestazione anche per Emma e Mia Tranquilli che hanno gareggiato nella categoria di un anno superiore rispetto alla loro e hanno raggiunto il secondo gradino del podio classificandosi al 2° posto. Paolo Savino medaglia d’argento con un 2° posto nel singolo master e un 4° posto in doppio master insieme a Roberto Di Luzio. Altra medaglia d’argento per Ivano Scotti classificato 2° nel singolo master