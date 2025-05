ANPI: “Massiccia campagna di tesseramento e proselitismo con particolare riferimento ai giovani”

CIVITAVECCHIA – Dall’Associazione ANPI di Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Il 5 maggio u.s. si è riunito il Comitato di Sezione dell’ANPI di Civitavecchia per discutere un nutrito O.d.G. che prevedeva, tra le altre cose, l’analisi della situazione politica (con particolare riferimento alla situazione del Medio Oriente), le iniziative dell’Associazione per i prossimi mesi e l’assetto organizzativo della ns Sezione.

Ovviamente, i nostri maggiori sforzi saranno orientati a esprimere il massimo della vicinanza e della solidarietà agli abitanti della striscia di Gaza, verso i quali il governo israeliano sta perpetrando crimini efferati, radendo al suolo intere città e assassinando centinaia di civili inermi (inclusi moltissimi bambini), “colpevoli” unicamente di essere cittadini palestinesi.

Il C.d.S. ha inoltre dato il via ad una massiccia campagna di tesseramento e proselitismo orientata al potenziamento della struttura, con particolare riferimento ai giovani della nostra Città.

In tale direzione, il Comitato ha votato all’unanimità quali vicepresidenti della Sezione ANPI di Civitavecchia i giovani Domitilla Orlando e Jacopo Sannino, chiamati ad affiancare il presidente Giorgio Gargiullo, Sante Bertola (nella qualità di responsabile amministrativo) e il segretario Giordano Luciani”