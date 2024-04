Elezioni, Lega: “Notizie su Tedesco prive di fondamento”

CIVITAVECCHIA – “Sono del tutto prive di fondamento le notizie secondo cui Ernesto Tedesco non sarebbe il candidato della Lega alle prossime elezioni amministrative di Civitavecchia. Per la Lega, è giusto che il primo cittadino continui a portare avanti il suo impegno per la città, così come ha fatto in questi anni di amministrazione. La Lega è al lavoro affinché Tedesco sia non solo il candidato della Lega ma di tutto il centrodestra”.

Così in una nota della Segreteria regionale della Lega nel Lazio