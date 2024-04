D’Antò: “Presentati alla città i candidati delle liste che sostengono la mia candidatura”

CIVITAVECCHIA – “Nel seguito delle celebrazioni del 25 Aprile, ieri i candidati delle liste Movimento 5 Stelle, Civitavecchia Popolare e D’Antò Sindaco hanno avuto l’opportunità di incontrare i numerosi cittadini che si sono recati presso la sala Savoy in via Isonzo. L’evento ha dato la possibilità a centinaia di cittadini di incontrare direttamente e in un’unica occasione l’intera squadra che sta contribuendo a rendere questo progetto politico una storia meravigliosa.

Per me è un onore essere circondato da persone così impegnate, i quali, con un’onda di entusiasmo, hanno dato sia a me che ai cittadini che ci hanno onorato della loro presenza, la motivazione necessaria per affrontare nel migliore dei modi la fase più intensa della campagna elettorale che ci attende.

L’evento non è stato solamente una presentazione, ma anche un momento di festa che ha esaltato i valori della comunità. Siamo certi di ripetere un’iniziativa simile, poiché crediamo fermamente nell’importanza di promuovere l’unità e la partecipazione attiva dei cittadini.

Siamo pronti ad accogliere chiunque desideri confrontarsi, segnalare criticità, proporre soluzioni o semplicemente conoscerci meglio. La nostra coalizione è aperta e disponibile ad accettare l’aiuto di chiunque condivida i nostri valori e voglia contribuire al miglioramento della nostra città”

Candidati MOVIMENTO CINQUE STELLE

LECIS ALESSANDRA

ANSIDERI SIMONE

APREA LUCIA

ARCADI ETILIO detto ROBERTO

CARDINALE SALVATORE

D’AMBROSIO ELENA

DE ANGELIS GIOVANNI

DELLA GATTA MARCELLO

FATTORI VALERIO

FOCONE VALENTINA

FORTUNATO FRANCESCO

FUSTAINO FLAVIO

ILI FABRIZIO

MATRICARDI ALESSANDRO

MENDITTO DARIO

MONTI MARIA RITA

NOLVELLI IOLANDA

PACINI DANIELA

RENZI GIANLUCA

SANNA ELENA

SANTANGELI SABRINA

TANDURELLA EMANUELE

VENTINI SERENA

VITALI STEFANO

Candidati CIVITAVECCHIA POPOLARE

BAFFETTI FABRIZIO

BALSANO MARCELLO

BENEVENTO MARIA ROMANA

CORVI CLETO

D’ANGELO ALICE

DE PAOLI ANTONIO

GALLO ELISABETTA

GORGORETTI ALBERTO

GRANDE GAETANO

LOMBI LUCIANO

LORENTI GARCIA MANOLA

MALAGUTI MARTA

MANCIN detto MANCINI MATHIAS

OLIVA DARIO

OLIVIERI MONICA

PARLA FRANCESCA

PUPPI MAURIZIO

RICOTTI SIMONA

ROCCHI MAURIZIO

SEIDENARI LUCA

SINI LUIGI

TARTAGLIA ROBERTO

TEDDE CHIARA

VARCHETTA GIULIANO

Candidati LISTA D’ANTO’ SINDACO

ANGIOI ROBERTA

ASTUTI VIVIANA

BILOTTI LAURA

CANGANI GIANCARLO

CARANNANTE MATTEO

CIPRIANO ROCCO

COSTA FRANCESCO

COZZELLA RENATO

COZZOLINO CLAUDIO

D’ANTO’ EMANUELE

DE FAZI SERENA

DI GENNARO CONCETTA detta KETTY

ESPOSITO PASQUALE

GALIA GASPARE detto RINO

IZZI MASSIMO

LAURETI LUCIANO

LOTTO GIUSEPPE detto PINO

MALFATANI FABIO

MANDALA’ STEFANIA

MUREDDA SARA

NAPOLI RAMONA

PANNELLA OLIMPIA

ROVERE MARTA

VECCHIATO PAOLA