Uniti per Civitavecchia: “No ai rifiuti come risorsa elettorale”

CIVITAVECCHIA – Dalla lista Uniti per Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Nella giornata di oggi, pare ci sarà un convegno organizzato dal candidato pentastellato D’Antò, sul tema dei rifiuti. Al centro dei riflettori l’esperienza di Tivoli dove il Comune guidato da Giuseppe Proietti in pochi anni ha portato la raccolta differenziata dal 10 % del 2014 all’81% del 2021.

Peccato che a Tivoli i Cinque stelle e Potere al popolo sono stati sempre all’opposizione del Sindaco Proietti. Ed è estremante affascinante come in tempo di elezioni, i trasformisti con la pochette, cercano di darsi un tono da bravi amministratori, con il fare rassicurante e il sorriso sempre stampato sulla faccia da partecipanti ad un reality.

La cosa che veramente stupisce di più è che non sia l’ex Assessore Manuedda a fare il relatore, visto lo splendido lavoro fatto negli anni scorsi a Civitavecchia con la raccolta differenziata.

Si perché i Cinque Stelle, hanno prima di oggi, contribuito con la loro mala gestione ad affossare CSP, e non hanno saputo portare nessun apporto manageriale, lasciando la città sporca.

Ma quello che veramente getta nel panico è la superficialità con cui si teorizza l’esperienza dei bacini di compostaggio di prossimità, come alternativi agli impianti di riciclo dell’umido.

Ma è’ tipico di chi non sa di cosa si parla, cambiare posizione è come cambiarsi la pochette o la posa per una foto. Mettere in contrapposizione tecnologie che sono sinergiche e che non si escludono è una stupidaggine.

Come Coalizione svilupperemo la raccolta differenziata e doteremo il territorio di tutto ciò che è necessario, per evitare che i rifiuti arrivino in discarica.

Il compostaggio di prossimità, come a Tivoli, sarà possibile in due/tre postazioni e porterà, a chi vi aderisce, ad un risparmio sul costo della Tari.

Ma tutto va collocato all’interno di una programmazione ben precisa e manageriale, e non lasciato alla demagogia populista di chi già ha dimostrato di non sapere amministrare”