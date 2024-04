Elezioni, Grasso: ” Ringrazio Tedesco per la responsabilità e sensibilità dimostrata nel non candidarsi”

CIVITAVECCHIA – “Ringrazio Ernesto Tedesco per la grande responsabilità e sensibilità politica dimostrata non solo nei miei confronti, ma soprattutto nell’interesse dell’alleanza di centrodestra, annunciando oggi la sua intenzione di non ricandidarsi a sindaco di Civitavecchia per un secondo mandato. Sono convinto che insieme potremo fare ancora tante cose per la città e riconosco a lui di essersi trovato al vertice dell’amministrazione cittadina in un quinquennio di grandi difficoltà, a cominciare dalla Pandemia con i suoi risvolti. Come ho già detto annunciando la mia candidatura a sindaco, intendo proseguire il cammino con il contributo essenziale della Lega a partire dallo stesso Tedesco, imprimendo all’amministrazione il cambio di passo necessario a raccogliere e vincere le sfide che attendono Civitavecchia, portando a termine i progetti avviati dall’attuale amministrazione e realizzando un nuovo e importante programma di sviluppo della città. Sono certo che Ernesto continuerà a mettere a disposizione della coalizione il suo contributo e la sua esperienza per il futuro ed il bene di Civitavecchia e della nostra comunità”.

Lo scrive in una nota Massimiliano Grasso, candidato sindaco di Civitavecchia per il centrodestra