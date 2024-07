CSP, Lista Grasso : ” Siamo certi che il Sindaco sceglierà figure di alto profilo professionale”

CIVITAVECCHIA – Il Polo Democratico “Lista Grasso” registra con apprensione quanto legittimamente attuato dall’amministrazione Piendibene circa la sostituzione dell’attuale governance di CSP.

Il nuovo Sindaco, socio unico della società, ha ritenuto opportuno azzerare il CDA della partecipata ed è ora nella fase decisionale successiva al relativo bando per le manifestazioni di interesse.

Siamo certi che il socio sceglierà indubbiamente figure di alto profilo professionale in grado di poter prendere saldamente le redini di una macchina così complessa nella struttura e nel funzionamento.

Fin d’ora riteniamo opportuno elogiare il Presidente Fabrizio Lungarini, ed il CDA tutto che, insediatosi nel marzo 2021, ha di fatto risanato l’azienda ed ottenuto risultati importanti in questi tre anni di attività.

Pensiamo sia utile anche citarne alcuni nel dettaglio, al fine di poter meglio apprezzare la qualità del lavoro svolto.

La situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2024 presenta un risultato positivo pari ad euro 138.150,97 € e segue il trend positivo degli gli ultimi tre bilanci (mai accaduto nelle gestioni precedenti).

Nello specifico, si registra un incremento nei ricavi derivanti dal TPL, l’ottenimento di un finanziamento regionale di 60.000,00 € per servizi integrativi sempre del TPL, un aumento del 18% relativo ai ricavi da vendita di biglietti relativi alla linea porto-stazione FS, maggiori introiti nella gestione delle aree di sosta “Isonzo” e “Feltrinelli”, l’aumento di ricavi circa la vendita delle frazioni differenziate di rifiuti, ricavi maggiori nel settore delle farmacie.

Fatti concreti, verificabili e certificati che rendono di conseguenza importante e qualificante il lavoro del Presidente Lungarini.

Tutto ciò considerato, certi che il neo Sindaco Piendibene farà prevalere competenze professionali e capacità operative su ogni altra caratteristica dei “papabili”, ricordiamo alla nuova amministrazione l’importanza della società, profondamene radicata nel territorio, e la necessità che la stessa continui a consolidarsi e svilupparsi

Il gruppo consiliare

Mirko Mecozzi

Nora Costantini

Il coordinatore

Mirko Cerrone