AVS: ” Solidarietà a lavoratrici e lavoratori in sciopero”

CIVITAVECCHIA – “Esprimiamo la nostra solidarietà a lavoratrici e lavoratori che oggi hanno scioperato per la sicurezza nei posti di lavoro. Il numero di vittime di incidenti sul lavoro è ormai un bollettino di guerra, e ogni giorno si registrano nuovi decessi. Non si investe in formazione, non si investe in sicurezza e la possibilità di subappalto messa in atto dal governo, non favorisce di certo una inversione di tendenza. Per questo, AVS Civitavecchia, condivide e sostiene le iniziative della CGIL di raccolta firme per i referendum che possano ripristinare norme certe sul lavoro. A partire dalla abolizione del Jobs act che genera precariato, alle norme sugli appalti e responsabilità del committente sugli infortuni sul lavoro. Riteniamo il lavoro un pilastro della democrazia, se è precario e senza regole certe, invece, diventa sfruttamento”

AVS Civitavecchia