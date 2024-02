Elezioni Civitavecchia, SI: ” Con la lista AVS chiediamo l’unità che ha vinto in Sardegna”

CIVITAVECCHIA – Da Sinistra Italiana riceviamo e pubblichiamo:

“Nella conferenza di presentazione della lista elettorale Alleanza Verdi Sinistra oggi si crea un punto di partenza per strutturare una proposta politica valida e seria per riunire il campo progressista e di sinistra in una coalizione in grado di poter vincere le amministrative e governare Civitavecchia. La città è in procinto di affrontare sfide e cambiamenti importanti che non possono essere lasciati in mano alle destre.

– Lo spirito unitario nato in Sardegna deve attecchire anche nel Lazio partendo dalle amministrative e da Civitavecchia. – Così il Segretario regionale di Sinistra Italiana Danilo Cosentino nel suo intervento alla conferenza stampa di oggi per la nascita della lista AVS Civitavecchia – L’esperienza fin qui fallimentare e dannosa per i cittadini e le cittadine della regione sotto il Governo Rocca, un Governo fermo e dannoso, imbrigliato in mille nomine e giri di poltrone ci impone la presa di responsabilità nei confronti dei territori di costruire su temi condivisi un programma ed un progetto di governo a partire da qui, da Civitavecchia, per le amministrative del 2024. Questo il nostro fermo appello di oggi”