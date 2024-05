Associazione ‘A Gauche: “Lavoro e dignità’, un binomio imprescindibile”

CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo:

“La Costituzione più bella del mondo, la nostra Costituzione, sancisce che l’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO.

Il LAVORO, il perno portante del contratto sociale di questo Paese, è stato invece snaturato, assoggettato, trasformato in gentile concessione (quando non obolo) del potente di turno: ridotto a mero strumento del capitale per il raggiungimento a tutti i costi del massimo profitto.

Una parabola, quella del mondo del lavoro, che negli ultimi decenni ha cancellato con sempre maggiore rapidità tutte le conquiste del Movimento Operaio del secolo scorso, schiacciando lo Statuto dei Lavoratori e riducendolo a mera carta straccia.

È lo stesso approccio culturale verso il nobile concetto di LAVORO ad essere stato ribaltato, inducendo quasi a considerare fatto acquisito che il diritto al proprio sostentamento e ad espletare le proprie attitudini e capacità (COSI’ COME DETTA LA COSTITUZIONE!) possa trovare attuazione solo ed esclusivamente alle condizioni determinate da chi detiene le pedine del potere economico.

LAVORO inteso come servitù e DIGNITA’ cancellata.

Con la conseguente cancellazione di ogni tutela, prima tra tutte la garanzia di LAVORARE IN SICUREZZA.

Dalle esplosioni nelle centrali, ai lavoratori falciati sui binari, precipitati nei vani ascensori, schiacciati nei porti o nei telai, e via dicendo: in una strage quotidiana che non è MAI rapportabile al caso, perché nella quasi totalità delle situazioni si tratta di medesime dinamiche che si ripropongono, a testimonianza di un sistema impunito e consolidato dove nessuno si cura di controllare, monitorare, sanzionare.

Nelle condizioni date allora, quali parole usare per questo PRIMO MAGGIO FESTA DEI LAVORATORI, senza rischiare di scadere nella vuota ritualità?

Qualcuno ha detto: LAVORATORI DI TUTTO IL MONDO UNITEVI!

Ripartiamo da qui, dalla SOLIDARIETA’ e dalla LOTTA, nella consapevolezza che solo l’Unità di tutte le Lavoratrici e i Lavoratori consentirà di recuperare i diritti perduti e di andare sempre avanti, verso nuove conquiste”

BUON PRIMO MAGGIO!”

Associazione ‘A GAUCHE