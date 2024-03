AVS: “Sindaco incapace di gestire una maggioranza ormai in balia di logiche che non tutelano la città e la salute dei suoi cittadini”

CIVITAVECCHIA – “La destra si conferma sempre la stessa e sempre uguale. I consiglieri Emanuela Mari, Raffaelle Cacciapuoti, Giancarlo Frascarelli e Barbara La Rosa, insieme ad altri assenti che si sono aggiunti in un secondo momento, hanno fatto mancare il numero legale rendendo impossibile la ratifica della decadenza della società Lamer per la concessione nell’area di Monna Felicita dove era previsto il progetto del biodigestore.

Non è bastata nemmeno la proposta da parte delle opposizioni di mantenere il numero legale e mettere la votazione al primo punto all’ordine del giorno.

Ci chiediamo ora quale sia la volontà di rimanere ancora al governo di questa città se si continua a non tutelarne i cittadini e la loro salute.

Una maggioranza ingestibile, uno spettacolo indecoroso e ridicolo sulla gestione del consiglio comunale e delle sue regole, un Sindaco incapace di tenere in piedi un numero legale per votare un atto così importante per la città”

Alleanza Verdi Sinistra Civitavecchia