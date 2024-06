Elezioni Civitavecchia, AVS: ” Il salto delle cavallette, un teatrino indecente di cui siamo stati tutti spettatori”

CIVITAVECCHIA – ” Dopo aver costretto il povero Sindaco Tedesco a piegarsi all’indegno teatrino di ben 7 rimpasti di giunta in 5 anni, eccoli che già ci regalano un anticipo del cambiamento che sarà, nessuno.

A pochi giorni dalle elezioni due candidati della Lista Grasso annunciano di ritirare il loro appoggio al candidato sindaco e chiedono di non votarli, come se mai si fossero candidati.

La Democrazia Cristiana ritira l’appoggio a Grasso e vira su Poletti. Ma c’era da immaginarselo, la cultura politica della destra cittadina è quella di saltare come cavallette da un partito all’altro della coalizione, facendo i capricci per un assessorato o una delega che soddisfacesse i propri appetiti personali anziché il bene cittadino.

Un teatrino indecente di cui siamo stati tutti spettatori, che si è concluso poi con lo scaricare lo stesso Tedesco che in ultimo dicevano tanto di amare. Che bassezza! Civitavecchia ha già toccato questo fondo non c’è bisogno di scontate repliche.

Diceva Einstein ripetere le stesse scelte ed aspettarsi qualcosa di diverso è da folli. I civitavecchiesi ci pensassero bene”

Alleanza Verdi Sinistra Civitavecchia