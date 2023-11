Granari Spazio Off, primo appuntamento con “Un pellegrino sotto le stelle”

CIVITAVECCHIA – Primo appuntamento con il cartellone del Granari Spazio Off dedicato agli artisti della scena musicale del territorio sabato 25 novembre alle ore 21:00, in cui si potrà assistere a “Un pellegrino sotto le stelle”, un concerto-spettacolo che vuole dar risalto alla musica colta e a grandi composizioni letterarie: da Dante a Britten, da Chauser ad Hans Zimmer, per citare alcuni dei protagonisti di quest’opera prima.

Un viaggio, quindi, alla scoperta di letterati e compositori che hanno dedicato le loro opere al tema universale del pellegrinaggio, un tema che spinge ancora oggi persone da tutto il mondo a mettersi in moto, anche in senso figurato, e cambiare il proprio stile di vita per i motivi più disparati, forse per ritrovare solo se stessi, o forse addirittura per perdersi nelle vie del mondo.

Sul palco per questo innovativo evento troveremo Camilla Crisostomi (nyckelharpa), Federica Sanzolini (chitarra classica), Federica Mola (voce narrante), Ernesto Pianella e Gialuca Gobbi (percussioni)

Per prenotarsi è necessario utilizzare la piattaforma Billetto cercando il titolo dello spettacolo nell’apposita sezione