“E…state in Giardino”, la Groovin’Band in scena alla Cittadella l’11 luglio

CIVITAVECCHIA – E…state in giardino 2024, rassegna organizzata presso la Cittadella della Musica dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi per la Direzione Artistica di Giulio Castello, presenta giovedì 11 luglio la GROOVIN’BAND con special guest Sarah Jane Olog da The Voice.

Un concerto basato sul genere soul, funk dance, pop internazionale stile Motown.

Assisteremo ad interpretazioni musicali di brani famosi di Aretha Franklin, Marvin Gaye, Whitney Houston, Tina Turner, Chaka Khan, Prince, Diana Ross, Michael Jackson, Amy Winehouse, The Temptation, Commodores e molti altri che coinvolgeranno il pubblico presente soprattutto gli amanti dei generi.

Ingresso tramite ritiro del coupon gratuito; per coloro che non saranno riusciti ad ottenerlo per sold out potranno venire direttamente alla Cittadella la sera dello spettacolo dalle 20,30 per entrare gratuitamente fino ad esaurimento dei posti a sedere