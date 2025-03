“Il dialetto è servito”, martedì 18 marzo alle ore 20,30 presso il ristorante Dolce

CIVITAVECCHIA – La storia dei dialetti italiani è, per molti versi, la storia stessa della nostra lingua. Infatti, l’italiano deriva dal latino, così come dal latino discendono i dialetti che si parlano in Italia. Il dialetto oggi, non è più lo strumento esclusivo di comunicazione quotidiana come negli anni passati, tuttavia racchiude ancora quel potenziale espressivo a cui si ricorre in maniera naturale ogni volta che per esprimere meglio i sentimenti racchiusi nei concetti inseriamo nel discorso termini dialettali.

Un patrimonio culturale da tutelare e valorizzare in quanto portatore di un immutabile senso di identità e comunità. A tale scopo l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane) ha istituito nel 2013 la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali con il preciso intento di sensibilizzare le istituzioni e le comunità locali attraverso una rassegna di eventi promossi dalle Pro Loco dell’intera penisola.

In questa direzione va l’iniziativa dal titolo: “Il Dialetto è servito” promossa anche quest’anno dalla Pro Loco cittadina, in collaborazione con Patrizia Manunza Lady Chef del ristorante Dolce & Salato e con il Dr. Ettore Serra Presidente della Sarda Domus. Una vera e propria festa nata con l’intento di unire tre regioni: Lazio, Sardegna e per questa edizione la Puglia.

Durante la cena a base di piatti della tradizione civitavecchiese, sarda e pugliese salentina abbinati con vini regionali, verranno raccontati aneddoti, declamate poesie e sonetti, nonché canti e stornelli grazie ad alcuni amici che hanno accettato di partecipare all’iniziativa.

“La Pro Loco di Civitavecchia non ha voluto mancare all’appuntamento con una iniziativa che a grande richiesta torna anche quest’anno – afferma la Presidente Maria Cristina Ciaffi.

– I dialetti e le lingue locali rappresentano la nostra identità culturale che non va dimenticata e abbandonata, ma, al contrario, assolutamente salvaguardata e tramandata alle generazioni future”.

L’appuntamento è per il prossimo martedì 18 marzo alle ore 20,30 presso il ristorante Dolce & Salato in Piazza Fratti, 8.