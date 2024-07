“E… state in giardino”, è la volta di Max Paiella

CIVITAVECCHIA – Appuntamento da non perder questa sera alla Cittadella della Musica per la rassegna E…state in giardino 2024 organizzata dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi per la Direzione Artistica di Giulio Castello.

Sarà il turno di Max Paiella con lo spettacolo di cabaret “A ruota libera” dove l’artista si offre in pasto agli spettatori come un buffet di matrimonio, interpretando i suoi personaggi da Vinicius Du Marones, Parakulis, Fata Paiella, il numero di Tintoria, Nilolay Tekorkov, i fratelli Cannone, Mitico Thor Ranucci. Le imitazioni da Giletti, Mentana, Alessandro Borghese, Cannavacciuolo, TaMarra Venier, gli chef Barbieri e Cracco, fino a Belpietro ed all’ex sindaco di Roma Alemanno. Le migliori parodie musicali sulle canzoni di Albano, Mamhood e Blanco ed altri ancora. Presenterà Nicoletta Scirè. Divertimento assicurato vi aspettiamo!