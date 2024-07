Tutto esaurito per la Groovin’ Band alla Cittadella della Musica

CIVITAVECCHIA – Grande riscontro ieri per l’appuntamento musicale alla Cittadella della Musica con E…state in giardino 2024 organizzato dall’Ufficio Iniziative Culturali in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi per la Direzione Artistica di Giulio Castello.

In un Giardino della Cittadella gremito si è svolto il concerto della Groovin’ Band, presentato da Nicoletta Scirè, con una travolgente Sarah Jane Olog (da The Voice) che ha letteralmente incantato insieme a grandi musicisti professionisti il pubblico presente.

Un repertorio basato sul genere soul, funk dance, pop internazionale alla motown. Sarah ha omaggiato tra gli altri Stevie Wonder, Tina Turner, Whitney Houston, Marvin Gaye, Commodores, Temptation, Michael Jackson, Diana Ross, Amy Winehouse, Prince ed in alcuni casi scendendo dal palco per incontrare gli spettatori e coinvolgerli nei brani.

Nella parte fnale del concerto il pianista Danilo Riccardi a nome della Band ha ricordato emozionato il ns caro Flavio Mazzocchi a cui è intitolata la Piazzetta e che aveva avuto collaborazioni con quasi tutti i componenti